В поселке Коми нашли убитыми двух детей и их деда

В поселке Кожва Печорского района Коми убили 14-летнего мальчика, 12-летнюю девочку и их 54-летнего деда. В преступлении подозревают отчима школьников и его приятеля.

Как сообщает Следственный комитет по Коми, 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний знакомый объявлены в розыск.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

Сейчас в поселке работает следственно-оперативная группа. Сотрудники регионального СК и полицейские опрашивают местных жителей, назначены судмедэкспертизы.