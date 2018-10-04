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04.10.2018 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области в аварии погибли три человека

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Сокольском районе Вологодской области на трассе Москва - Архангельск в четверг произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, при котором столкнулись сразу несколько автомобилей. Три человека погибли, подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального УМВД..

Три человека погибли в ДТП на трассе Чита - Хабаровск

Все произошло около десяти часов утра на 518-м километре трассы, недалеко от поселка Кадников. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Volkswagen Transporter. В иномарку въехал еще один автомобиль, двигавшийся попутно.

В итоге погиб водитель отечественного автомобиля и мужчина и женщина из Volkswagen Transporter. Еще четверо получили травмы. Всех их доставили в больницу.

Как добавили в УМВД по Вологодской области, только за прошедшие сутки, 3 октября, зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Произошло 35 ДТП с материальным ущербом.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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