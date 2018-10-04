В Краснодарский филиал "Российской газеты" мама двоих сыновей Анна Подпаскова пришла в полном отчаянии: "Помогите остановить беззаконие, - взмолилась она. - Нас с детьми лишают единственного жилья. И если не предать эту историю гласности, мы окажемся на улице".

В руках молодая женщина держала стопку документов. Сверху лежало августовское решение Ленинского районного суда города Краснодара, которым ее вместе с сыновьями лишали права собственности на дом N 18 в переулке Сквозном кубанской столицы с аннулированием регистрационной записи в Едином государственном реестре. Примечательно, что именно судья, который вынес данный вердикт, ранее узаконил самострой оппонентов Подпасковой, отклонив иск администрации о его сносе. Корреспондент "РГ" попыталась разобраться в судебных и чиновничьих парадоксах.

Двор раздора

Дом, где семья Подпасковых живет с 2003 года, стоит во дворе, у которого несколько хозяев. Сначала их было трое, причем каждому принадлежали конкретные сотки. И была общая территория, которой каждый пользовался согласно заверенному нотариально договору.

- Дом, который я приобрела, был достаточно ветхим, саманным, без элементарных удобств, - рассказывает Анна. - Получив согласие соседей, обратилась в администрацию за разрешением о возведении одноэтажной пристройки. Распоряжением главы Западного округа Краснодара в августе 2003 года документ был получен, после чего приступила к строительству. Из-за материальных проблем оно продолжалось десять лет: свидетельство о праве собственности на пристройку получила лишь в июле 2013-го. Вскоре в возведенный объект были вложены средства материнского капитала, положенные мне после рождения второго ребенка. Затем построила для детей мансардный этаж, разрешения на который, как пояснили в департаменте архитектуры, не требовалось.

Сосед Анны к этому времени на своей территории возвел, по сути, новый особняк, причем, в отличие от нее, делал это, судя по всему, без разрешительных документов (по этому поводу есть пояснения из администрации Западного округа).

- Наверное, все дело в том, что он тогда был сотрудником одного из правоохранительных органов, - замечает Анна.

Суд удовлетворил иск о лишении матери вместе с детьми права собственности на домовладение - их единственное жилье, в которое был вложен материнский капитал

Однако вскоре, после того как старенький домик третьей совладелицы перешел в собственность семьи ее соседа, начались проблемы.

- В 2003 году я приобрела домовладение вместе с выходящим на фасад гаражом, - поясняет Подпаскова. - На его месте оборудовала парковочное место для автомобиля и установила ворота, которыми также пользовались совладельцы. А соседу, начавшему капитальное строительство, разрешила установить опоры на принадлежащей мне территории. И на них он положил плиту, и теперь над моим гаражом расположен его второй этаж.

Ну а потом события стали развиваться чуть ли не по сюжету сказки о лисе и зайце: в один прекрасный день Анне было предложено "отдать" фасадную часть дома, оборудовав себе за собственные деньги отдельный вход с противоположного конца двора. А там впритык стоит многоэтажка, под окнами которой расположены водопроводные сети и другие коммуникации. Земельный участок, где женщине предложили организовать дополнительный проезд, находится на улице - между многоквартирным домом и частной застройкой, его ширина - примерно 3,5 метра. По заключению четырех (!) департаментов администрации Краснодара, организовать здесь проезд просто невозможно: это не отвечает требованиям пожарной безопасности. Однако сосед никаких аргументов слушать не захотел.

Парадоксы Фемиды

Примечательно, что специалисты муниципального контроля признали самостроем обе новостройки, обратившись в суд с исками об их сносе. Однако в одном случае поданный иск был удовлетворен, а в другом - спорная недвижимость узаконена. Остается лишь догадываться, почему так произошло. Анне пришлось пройти череду судов и экспертиз, чтобы доказать невозможность сноса стоящих под одной крышей пристройки и мансарды. Она надеялась, что после этого удастся заключить с соседями мировое соглашение. Но не тут-то было: в суд был подан иск о лишении ее вместе с детьми права собственности на все домовладение. И, хотя это единственное жилье семьи, в создание которого был вложен материнский капитал, районный суд своим решением от 07.08.2018 удовлетворил его.

- Этот иск был подан от имени матери моего соседа, на которую оформлено домовладение, - поясняет Подпаскова. - Лично я эту женщину никогда не видела, слышала лишь, что она, кажется, проживает в другом городе. Оформила на сына доверенность, вот он и судится от ее имени. Также нетрудно догадаться, по какой причине.

Кстати, сама Анна - дочь полковника МВД, который ушел из жизни почти 20 лет назад.

- Но его уроки мы с сестрой усвоили на всю жизнь. "Никогда не допускайте, дочки, чтобы мне пришлось краснеть за вас", - говорил отец. И мы всегда старались это делать. Наверное, поэтому я начала жаловаться лишь после того, как с его подачи сама стала лишенкой.

С соседом Подпасковой нам удалось поговорить по телефону. Предлагали встретиться на спорной территории - в том самом совладельческом дворе в переулке Сквозном, 18, за который уже несколько лет идет тяжба. Однако мужчина отказался. Свою позицию он изложил в послании, адресованном "РГ". Мы прочли, внимательно изучили документы, встретились с чиновниками, которые оказались втянутыми в этот "межевой конфликт".

Тяжба продолжается

- Наши специалисты признали оба домовладения самовольными постройками, обратившись в суд с исками об их сносе, - констатирует заместитель начальника отдела правового обеспечениия управления муниципального контроля администрации Краснодара Станислав Просол. - Почему в одном случае самострой был узаконен, а в другом вынесено решение о его сносе, - вопрос не к нам, а к суду.

А вот глава администрации Западного округа Александр Кучмин утверждает, что у Подпасковых с документами было все в порядке.

- Согласно архивным сведениям, они согласовывали все этапы реконструкции своего домовладения, - пояснил он. - А вот в отношении соседей мы таких сведений в архиве не обнаружили.

Остается загадкой, чем при подаче первоначального иска о сносе дома Подпасковых руководствовались специалисты муниципального контроля. Впрочем, те, кто в свое время завизировал его, в этом ведомстве уже не работают.

Принадлежащий семье соседа земельный участок зарос травой и покрыт мусором, а тяжба тем временем продолжается. И сколько она будет длиться, похоже, никто и не предполагает...

Комментарий

Владимир Евланов, депутат Госдумы от города Краснодара:

- Земельные распри между соседями, не поделившими сотки, всегда носят достаточно острый характер. Хотя если четко соблюдать законы, то всегда будешь прав. А вот пренебрежение этими принципами может обернуться большой бедой, как это случилось в прошлом году в Краснодаре, где жертвами межевого конфликта стали бабушка и трое ее внуков. Эта жуткая история должна послужить уроком не только для соседей, но и для тех, кто по долгу службы оказывается втянутым в их разбирательства. Облеченным полномочиями и властью должностным лицам надо приложить максимум усилий, чтобы помочь конфликтующим сторонам заключить мировое соглашение.

К сожалению, в ситуации с Подпасковыми этого сделать пока не удается. Совершенно очевидно, что именно эта семья стала пострадавшей стороной данного конфликта. По моей просьбе опытные юристы сейчас оказывают этой семье бесплатную правовую поддержку. Изучив все документы, они пришли к выводу, что последнее решение суда первой инстанции было вынесено с нарушением норм права. В первую очередь это связано с тем, что отсутствовали правовые основания для подачи иска в суд ввиду того, что не были нарушены права, свободы и законные интересы истца. Какое, спрашивается, отношение имеет соседка Подпасковых к жилому помещению, которое никогда не было ее собственностью? И суд, по мнению юристов, не должен был не то что удовлетворять этот иск, но и принимать его к своему производству. Остается надеяться, что апелляционная инстанция, куда подана жалоба, поправит районных коллег.