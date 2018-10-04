В Москве задержан подозреваемый в убийстве волгоградской студентки

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 16-летней студентки, которая училась в Еланском аграрном колледже.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Волгоградской области, девушка пропала 20 сентября. В колледж она пришла, но на лекциях не появилась. Одногруппникам сказала, что возвращается домой. На звонки друзей и родственников она не отвечала, а вечером ее мобильный телефон отключился. Родители обратились в полицию.

К поискам девушки подключились не только следователи-криминалисты и сотрудники МВД, но и казачьи дружины, волонтеры. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

В результате выяснилось, что к исчезновению подростка причастен 40-летний житель волгоградского города Котово Волгоградской области, который последнее время работал на мусороперерабатывающем заводе в Москве. А в Волгоградскую область регулярно приезжал к матери.

Его автомобиль был зафиксирован видеокамерами в тот день, когда пропала девочка. Оказалось, что он попросил ее показать дорогу, она села в машину, где в пути между ними произошел конфликт.

На допросе задержанный признался, что внезапно возникшая ссора и стала причиной убийства девушки. По данным правоохранительных органов, ранее он был осужден к девяти годам колонии строгого режима за изнасилование 12-летней школьницы и освободился в марте 2017 году.

Как сообщает областное следственное управление СК РФ, задержанного этапировали в Волгоградскую область.