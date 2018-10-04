Спасатели потушили пожар в храме Свердловской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в храме города Среднеуральска Свердловской области. Сейчас специалисты проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В результате инцидента пострадали кровля и церковная утварь. Прихожан в здании не было, пишет ТАСС, уточняя, что речь идет о Царском храме.

Сообщение о возгорании поступило в 23:25 мск. Пожарно-спасательным подразделениям потребовалось меньше часа, чтобы локализовать огонь на площади 70 квадратных метров.