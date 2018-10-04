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4 октября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7684 (221)

Федеральный список экстремистских материалов

Опубликован 4 октября 2018 г.

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

Список предоставлен Минюстом России

Федеральный список экстремистских материалов
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