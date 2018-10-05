Под Москвой парень зарезал девушку, чтобы она не ушла к другому

В Московской области жестоко зарезали 20-летнюю девушку. Оперативники задержали ее бывшего парня. Следователи считают, что он решил убить подругу, чтобы она не ушла к другому.

Трагедия произошла в поселке Софрино Пушкинского района, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Преступник подкараулил девушку около одного из домов и несколько раз ударил ножом. Следователи заподозрили в убийстве 21-летнего парня, который ранее встречался с потерпевшей.

На допросе молодой человек во всем признался. Сказал, что зарезал возлюбленную из ревности. Против него возбуждено уголовное дело, суд отправил его под арест.