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05.10.2018 17:08
Рубрика: Происшествия

Под Москвой парень зарезал девушку, чтобы она не ушла к другому

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области жестоко зарезали 20-летнюю девушку. Оперативники задержали ее бывшего парня. Следователи считают, что он решил убить подругу, чтобы она не ушла к другому.

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Трагедия произошла в поселке Софрино Пушкинского района, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Преступник подкараулил девушку около одного из домов и несколько раз ударил ножом. Следователи заподозрили в убийстве 21-летнего парня, который ранее встречался с потерпевшей.

На допросе молодой человек во всем признался. Сказал, что зарезал возлюбленную из ревности. Против него возбуждено уголовное дело, суд отправил его под арест.

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