Число погибших в ДТП под Тверью выросло до 13

В столкновении рейсового автобуса и маршрутки в Тверской области, по уточненной информации, погибли 13 человек. Все они находились в микроавтобусе Ford.

Лобовое столкновение маршрутки с рейсовым автобусом ЛиАЗ произошло в 7.48 на трассе Тверь-Ржев у деревни Некрасово.

- По предварительным данным, маршрутка выехала на встречную полосу. В микроавтобусе Ford находились водитель и 13 пассажиров. Все пассажиры погибли, - сообщили ТАСС в ГИБДД России.

МЧС направило к месту аварии вертолет Ми-8 для эвакуации пострадавших. Выехал в Некрасово и тверской губернатор Игорь Руденя.