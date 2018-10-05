Дело въехавшего в толпу московского таксиста рассмотрят в особом порядке

В столичном Тверском суде начнется слушание дела в отношении таксиста, гражданина Киргизии Чингиза Анарбека, въехавшего 16 июня в толпу пешеходов. Дело будет рассматриваться в особом порядке: подсудимый в этом случае полностью признает свою вину, назначенное наказание не должно превышать двух третей от максимального.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чингиза Анарбека оставлена без изменения - в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев с даты поступления уголовного дела в суд", - передает ТАСС комментарий пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.

Напомним, что инцидент произошел вечером 16 июня на Ильинке: водитель выехал на тротуар и врезался в пешеходов.

Пострадали восемь человек, в том числе две гражданки Мексики и гражданка Украины.