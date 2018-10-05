Количество пострадавших в аварии под Тверью выросло до 14

МЧС сообщило о 10 погибших и четырех пострадавших в столкновении двух автобусов под Тверью.

Авария произошла в 7.48 на трассе Тверь-Ржев. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford, выполнявший рейс в качестве маршрутного такси.

- По предварительным данным, это было лобовое столкновение. На месте работают наши сотрудники, обстоятельства аварии уточняются, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Для эвакуации пострадавших МЧС направило к месту аварии вертолет Ми-8. На место ДТП выехал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.