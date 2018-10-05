Момент падения Миг-29 в Московской области попал на видео

Судя по кадрам очевидцев, военный самолет загорелся еще в воздухе. Пилоты, как это ранее сообщалось, смогли увести неуправляемую машину от жилых домов в Коломенском районе. Момент катастрофы видели жители деревни Дмитровцы, передает телеканал РЕН ТВ.

По последним данным, оба члена экипажа Миг смогли катапультироваться. Их осмотрели медики, жизням летчиков ничто не угрожает. Все говорит о том, что они покинули кабину, только убедившись, что самолет падает на удалении от деревни.

В связи с крушением Миг-29 Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку. Лучшие сотрудники работают на месте происшествия. Всех очевидцев просят связаться с руководителем следственной группы Дмитрием Александровичем Коровиным по телефону 89103106090.