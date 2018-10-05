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05.10.2018 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Момент падения Миг-29 в Московской области попал на видео

Текст: Сергей Бабкин

Судя по кадрам очевидцев, военный самолет загорелся еще в воздухе. Пилоты, как это ранее сообщалось, смогли увести неуправляемую машину от жилых домов в Коломенском районе. Момент катастрофы видели жители деревни Дмитровцы, передает телеканал РЕН ТВ.

Определена предварительная причина крушения истребителя МиГ-29 под Москвой

По последним данным, оба члена экипажа Миг смогли катапультироваться. Их осмотрели медики, жизням летчиков ничто не угрожает. Все говорит о том, что они покинули кабину, только убедившись, что самолет падает на удалении от деревни.

В связи с крушением Миг-29 Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку. Лучшие сотрудники работают на месте происшествия. Всех очевидцев просят связаться с руководителем следственной группы Дмитрием Александровичем Коровиным по телефону 89103106090.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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