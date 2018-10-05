На тамбовскую учительницу завели дело об избиении школьника

В Тамбовской области 52-летняя учительница английского языка стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Инцидент в одной из школ Рассказовского района произошел 26 сентября во время урока, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Педагог несколько раз ударила по голове рабочей тетрадью 11-летнего ученика.

Дома мальчик пожаловался родителям на головную боль, и те решили обратиться к врачам. Врачи решили госпитализировать ребенка, поставив предварительный диагноз "сотрясение головного мозга".

- В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в СК. - Сейчас ребенок проходит амбулаторное лечение в больнице. Для определения степени тяжести причиненного вреда его здоровью будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемая уже уволена из образовательного учреждения по виновному основанию.