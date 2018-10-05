Пилоты упавшего МиГ-29 сумели увести самолет от жилых домов

Пилоты истребителя МиГ-29, разбившегося в Подмосковье, совершали тренировочный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ОАК.

Как стало известно, летчики сумели увести машину подальше от жилых домов и людей. На земле никаких разрушений нет. Только после этого пилоты катапультировались. Оба живы, их состояние не вызывает опасений у медиков.

В ОАК подчеркнули, что для расследования катастрофы будет создана особая комиссия. В настоящий момент место крушения в Коломенском районе осматривают специалисты.