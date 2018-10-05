Под Тверью три вагона сошли с рельсов

В Тверской области с рельсов сошли три вагона грузового поезда.

Пятого октября в 05.15 на станции Западная Двина произошел сход с рельсов трех вагонов грузового поезда, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В результате происшествия никто не пострадал, задержек пассажирских и пригородных поездов не ожидается. Угрозы экологи, по информации ОЖД, тоже нет.

На место ЧП отправлены восстановительные поезда со станций Ржев и Новосокольники. Причины инцидента устанавливает специальная комиссия.