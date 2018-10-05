СК начал проверку после обрушения лесов в Москве

После обрушения лесов на стройке жилищного комплекса на западе Москвы началась доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Следователи выехали на место происшествия на Минской улице. Уже выяснилось, что обрушение произошло во время фасадных работ. Четверо рабочих упали с высоты и получили травмы. Все раненые доставлены в больницы, они получают всю необходимую помощь. По итогам проверки решится вопрос об уголовном деле.

Ранее "РГ" сообщала, что двоих рабочих с тяжелыми травмами доставили в больницы на санитарных вертолетах.