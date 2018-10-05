Тверская прокуратура организовала проверку по ДТП с 13 погибшими

Прокуратура Тверской области организовала проверку транспортной безопасности по факту ДТП у деревни Некрасово Калининского района. По информации ведомства, на место выехал и.о. прокурора Калининского района.

- В аварии погибли 13 человек, двое пострадали, - рассказал официальный представитель УГИБДД по Тверской области Александр Григорьев. - Среди погибших - один водитель, второй госпитализирован.

В госавтоинспекции сообщили, что произошло лобовое столкновение маршрутки и автобуса. На месте аварии находятся представители всех оперативных служб региона.