В Москве произошло ЧП на стройке: ранены восемь человек

На одной из строек на западе Москвы произошло обрушение конструкций. Есть сведения о нескольких пострадавших.

По предварительным данным, инцидент произошел на Минской улице. Неофициальные источники сообщают, что во время обрушения пострадали восемь человек. Как сообщили в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, на место направлены два санитарных вертолета.

У двоих пострадавших - серьезные травмы. Медики оказали им первую помощь на месте и на вертолетах эвакуировали в городские больницы.