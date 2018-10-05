На реке Керби в Хабаровском крае пропал рыбак

В Хабаровском крае ищут пропавшего рыбака. Обращение с просьбой помочь в поисках поступило в краевое ГУ МЧС от полиции района имени Полины Осипенко.

По предварительной информации, мужчина 1970 года рождения на машине уехал рыбачить на Ясенский участок реки Керби и перестал выходить на связь.

"Совместными силами сотрудников полиции, волонтеров, а также сотрудника отдела надзорной деятельности района была проверена береговая линия на реке Керби от участка "Ясенский" до участка "Бывшей ГЭС", - сообщается на сайте МЧС.

Поиски не принесли результатов.

Сегодня утром в район исчезновения из Комсомольска-на-Амуре выдвинулись шесть спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.