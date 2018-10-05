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05.10.2018 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саратовца заподозрили в возбуждении ненависти к женщинам

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Нижнем Новгороде к уголовной ответственности привлекли жителя Саратовской области, который подозревается в возбуждении ненависти и вражды к женщинам.

Как сообщает управление СК по Нижегородской области, в отношении 27-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

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По данным следствия, этот гражданин во время пребывания в квартире одного из жилых домов в Советском районе Нижнего Новгорода на своей странице в соцсети "ВКонтакте" создал группу, в которой размещал фото и видеоизображения для возбуждения вражды по признаку пола в отношении женщин.

В свою очередь "Интерфакс", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что подозреваемый основал в соцсети группу "Мужское государство", участники которой, в частности, отметились обсуждением "неправильного", по их мнению, поведения некоторых россиянок во время чемпионата мира по футболу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье ПФО Саратовская область ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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