Саратовца заподозрили в возбуждении ненависти к женщинам

В Нижнем Новгороде к уголовной ответственности привлекли жителя Саратовской области, который подозревается в возбуждении ненависти и вражды к женщинам.

Как сообщает управление СК по Нижегородской области, в отношении 27-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

По данным следствия, этот гражданин во время пребывания в квартире одного из жилых домов в Советском районе Нижнего Новгорода на своей странице в соцсети "ВКонтакте" создал группу, в которой размещал фото и видеоизображения для возбуждения вражды по признаку пола в отношении женщин.

В свою очередь "Интерфакс", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что подозреваемый основал в соцсети группу "Мужское государство", участники которой, в частности, отметились обсуждением "неправильного", по их мнению, поведения некоторых россиянок во время чемпионата мира по футболу.