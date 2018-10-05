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05.10.2018 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии врача осудили за смерть ребенка из-за неверного диагноза

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии 55-летнего врача-хирурга Аскинской центральной районной больницы признали виновным в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, в 2014 году к врачу-хирургу обратились родители двухлетнего мальчика, который жаловался на боли в животе.

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Суд установил, что доктор "проявил преступную небрежность" и не оказал пациенту медицинскую помощь в достаточном объеме, недооценив тяжесть его состояния. Хирург необоснованно снял диагноз "острый живот", не назначив полагающиеся дополнительные методы исследования. Поставив неправильный диагноз, врач отправил ребенка с родителями домой.

Дома малышу стало совсем плохо, тогда его вновь привезли в больницу. Спустя 16 часов после первого обращения мальчик умер в хирургическом отделении больницы от заворота тонкой кишки.

- Подсудимый признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме. Караидельский межрайонный суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. В течение этого времени он не имеет права выезжать за пределы Аскинского района, менять место жительства и работы, - уточнил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по РБ Евгений Каневский.

Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Халатность врачей
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