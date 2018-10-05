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05.10.2018 15:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане произошло массовое отравление детей неизвестным веществом

Текст: Сергей Кирсанов

Массовое отравление детей произошло в Арском районе Татарстана.

Следователи проверят школу в Каспийске после отравления 19 детей

В местную центральную больницу были доставлены 18 учеников одного из образовательных учреждений. Все они во время занятий почувствовали недомогание. 16 детей оставили в стационаре.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана, у пациентов зафиксировано ингаляционное отравление неизвестным веществом. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Руководство ведомства взяло ситуацию на контроль. Подробности происшествия устанавливаются.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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