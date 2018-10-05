В Татарстане произошло массовое отравление детей неизвестным веществом

Массовое отравление детей произошло в Арском районе Татарстана.

В местную центральную больницу были доставлены 18 учеников одного из образовательных учреждений. Все они во время занятий почувствовали недомогание. 16 детей оставили в стационаре.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана, у пациентов зафиксировано ингаляционное отравление неизвестным веществом. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Руководство ведомства взяло ситуацию на контроль. Подробности происшествия устанавливаются.