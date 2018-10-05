В Уфе фирму наказали из-за ребенка, 10 часов гулявшего на стройке

В Уфе строительной фирме выписали штраф за то, что в течение десяти часов трехлетняя девочка бродила по стройплощадке одна. Наказали за это и родителей ребенка.

Оказалось, что работник, трудившийся в вечернюю смену, привел с собой двоих несовершеннолетних детей. Пока он работал на четвертом этаже, они играли на третьем. Старший отвлекся, а младшая - трехлетняя девочка - потерялась. Найти ребенка самостоятельно мужчина не смог и обратился к правоохранителям. Малышку нашли спустя десять часов на козырьке балкона, на краю бетонной плиты на высоте 45 метров над землей.

Прокурорская проверка выявила, что компания, которая выступила подрядчиком возведения многоквартирного дома, незаконно взяла на работу мужчину, не имевшего допуск к строительному объекту. Должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда в виде штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей. По представлению прокуратуры района техническому директору и мастеру подрядной организации объявлены выговоры, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Родителей девочки поставили на профилактический учет в полиции, в отношении матери составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.