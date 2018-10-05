Кузбасские полицейские вычислили угонщика по комментарию в соцсети

Кузбасские оперативники задержали злоумышленника, находившегося в федеральном розыске за угон автомобиля. Подозреваемого удалось обнаружить при помощи социальной сети.

В октябре 2017 года житель Кузбасса угнал автомобиль в городе Березовском. Подозреваемого задержали по горячим следам.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - сообщает УМВД России по Кемеровской области.

По решению суда угонщика оставили под подпиской о невыезде. Однако он нарушил ее и скрылся.

Найти подозреваемого не могли почти год. На днях полицейские установили, что он зарегистрировался в одной из социальных сетей под ником "Снежный барс". По комментариям к его фотографиям оперативники установили местонахождение аккаунта. Разыскиваемого задержали в Иркутске.

В ближайшее время злоумышленника конвоируют в Березовский. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.