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05.10.2018 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кузбасские полицейские вычислили угонщика по комментарию в соцсети

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кузбасские оперативники задержали злоумышленника, находившегося в федеральном розыске за угон автомобиля. Подозреваемого удалось обнаружить при помощи социальной сети.

В Новосибирске пациент угнал автомобиль "скорой"

В октябре 2017 года житель Кузбасса угнал автомобиль в городе Березовском. Подозреваемого задержали по горячим следам.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - сообщает УМВД России по Кемеровской области.

По решению суда угонщика оставили под подпиской о невыезде. Однако он нарушил ее и скрылся.

Найти подозреваемого не могли почти год. На днях полицейские установили, что он зарегистрировался в одной из социальных сетей под ником "Снежный барс". По комментариям к его фотографиям оперативники установили местонахождение аккаунта. Разыскиваемого задержали в Иркутске.

В ближайшее время злоумышленника конвоируют в Березовский. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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