В Канске врача будут судить за смерть ребенка при операции на пальце

СК по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела по факту гибели 10-летнего мальчика на операционном столе в больнице города Канска. Виновником происшествия следствие считает 37-летнего врача-анестезиолога КГБУЗ "Канская межрайонная больница".

ЧП произошло 8 июля 2017 года. По информации следствия, в больницу города Канска ребенок с воспалительным процессом, локализующемся на пальце ноги. В этот же день мальчика прооперировали в хирургическом отделении Канской межрайонной больницы.

- В ходе проведения хирургической операции наступила смерть малолетнего пациента в результате остановки сердечной деятельности, вызванной отсутствием должного контроля врача-анестезиолога за состоянием больного. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, действия медика квалифицированы как врачебная ошибка, - рассказал представитель СК по региону.

Врачу инкриминируется по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В ходе следствия врач вину не признал.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Канский городской суд.