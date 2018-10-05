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05.10.2018 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Канске врача будут судить за смерть ребенка при операции на пальце

Текст: Дмитрий Мальков

СК по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела по факту гибели 10-летнего мальчика на операционном столе в больнице города Канска. Виновником происшествия следствие считает 37-летнего врача-анестезиолога КГБУЗ "Канская межрайонная больница".

ЧП произошло 8 июля 2017 года. По информации следствия, в больницу города Канска ребенок с воспалительным процессом, локализующемся на пальце ноги. В этот же день мальчика прооперировали в  хирургическом отделении Канской межрайонной больницы.

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- В ходе проведения хирургической операции наступила смерть малолетнего пациента в результате остановки сердечной деятельности, вызванной отсутствием должного контроля врача-анестезиолога за состоянием больного. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, действия медика квалифицированы как врачебная ошибка, - рассказал представитель СК по региону.

Врачу инкриминируется по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В ходе следствия врач вину не признал.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Канский городской суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Халатность врачей
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