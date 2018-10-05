В Норильске аэропорт эвакуировали из-за сигнала о пожаре

В городе Норильске Красноярского края из-за сработавшей в 06:03 по московскому времени пожарной сигнализации эвакуировали пассажиров аэропорта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Однако тревога оказалась ложной, и уже через три минуты нарушение в работе устройства было устранено. После чего все эвакуированные вернулись в здание.

Как пояснили в МЧС по Красноярскому краю, сотрудники аэропорта действовали согласно правилам и мгновенно среагировали на тревожный сигнал.