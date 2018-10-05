Под Калининградом пенсионерка с электрошокером напала на девочку

Пенсионерка из калининградского Гурьевска Калининградской области пыталась расправиться с десятилетней девочкой с помощью электрошокера. В отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством".

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, с заявлением в дежурную часть ОМВД по Гурьевскому району обратилась мать ребенка.

Она сообщила, что ее дочь во дворе встретила нетрезвую 66-летнюю соседку, которая стала угрожать девочке убийством, держа в руках электрошокер.

Школьница испугалась, но смогла сбежать. Обо всем она рассказала маме, которая и вызвала полицию. Электрошокер был изъят, проводится проверка. Пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы.