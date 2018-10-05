В Петербурге опоздавшая пассажирка пожаловалась на бомбу в автобусе

В Петербурге полицейские задержали женщину, которая сообщила, что в междугороднем автобусе заложена бомба. Взрывного устройства в салоне не нашли, оказалось, что горожанка опаздывала на рейс до Таллина и таким образом решила задержать автобус.

Как сообщили "РГ" в компании "Евролайнс", которая осуществляла перевозку, автобус не успел выехать за пределы города.

Его тут же остановили, всех пассажиров вывели на улицу. Перевозчик направил к месту остановки другой автобус.

На место оперативно прибыли полицейские и взрывотехники. Они проверили оба автобуса и лишь когда убедились, что опасности нет, пассажиры смогли продолжить путь, задержка в пути составила два часа.

Оказалось, что в офис компании-перевозчика позвонила одна из пассажирок, опаздывающая на рейс. Правда, доехать до Таллина у дамы так и не получилось, вместо поездки в столицу Эстонии, ей пришлось отправиться в отделение полиции.