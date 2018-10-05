В Севастополе СКР начал проверку смерти роженицы и ребенка

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти 36-летней беременной женщины в реанимации сосудистого центра севастопольской городской больницы №1. Об этом сообщили сегодня в СУ СК РФ по Севастополю.

Следователи выяснили, что беременную пациентку доставили в тяжелом состоянии из родильного дома №2 в сосудистый центр, где вечером 2 октября она скончалась в реанимационном отделении. По предварительным данным, причиной смерти женщины стало кровоизлияние в мозг. Спасти плод врачам также не удалось.

- Устанавливается хронология событий трагического вечера, все обстоятельства смерти роженицы и плода, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова. - Изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.