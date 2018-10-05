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05.10.2018 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге у посетителя банка украли пять млн рублей

Текст: Екатерина Призова

Неизвестные лица украли у посетителя одного из банков в Екатеринбург крупную сумму денег.

В Башкирии у ветерана украли три миллиона рублей

Нападение по данным отделения по связям со СМИ городского управления МВД, произошло 4 октября.

"В полицию поступило сообщение о нападении в помещении банка на улице Крауля. Вечером, около половины шестого, четверо в масках похитили у мужчины деньги и скрылись с места преступления на машине", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Как элемент запугивания грабители использовали травматический пистолет. В органах не называют точную сумму, которой лишился посетитель банка, но "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщает что речь идет о пяти миллионах рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (часть 4 статьи 162 УК РФ). Лиц, причастных к преступлению, разыскивают.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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