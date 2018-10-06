СК начал проверку после нападения на женщину-фельдшера

После нападения пьяного мужчины на сотрудника "скорой помощи" в центре Москвы назначена доследственная проверка. Расследование ведет ГСУ СК столицы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "РГ" сообщала, что инцидент произошел около полуночи на Лесной улице. Мужчина сильно напился и упал, ударился о землю головой. На вызов прибыла "скорая помощь". Когда женщина-фельдшер склонилась над пациентом, тот внезапно ударил ее. Медработник, согласно неофициальным сведениям, получила перелом носа.

По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.