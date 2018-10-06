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06.10.2018 19:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после нападения на женщину-фельдшера

Текст: Сергей Бабкин

После нападения пьяного мужчины на сотрудника "скорой помощи" в центре Москвы назначена доследственная проверка. Расследование ведет ГСУ СК столицы, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее "РГ" сообщала, что инцидент произошел около полуночи на Лесной улице. Мужчина сильно напился и упал, ударился о землю головой. На вызов прибыла "скорая помощь". Когда женщина-фельдшер склонилась над пациентом, тот внезапно ударил ее. Медработник, согласно неофициальным сведениям, получила перелом носа.

По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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