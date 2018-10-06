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06.10.2018 07:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске пожарные потушили возгорание в торговом центре

Текст: Инесса Доценко

В подсобном помещении торгового центра на улице Пушкина в Хабаровске произошло задымление. Причиной стал загоревшийся электрокабель.

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На место происшествия вызвали пожарных. Бороться с огнем прибыли 44 человека и 9 единиц техники. Тушение облегчалось тем, что торговый центр еще не открылся. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения из здания самостоятельно вышли 50 человек, работники и обслуживающий персонал.

Погибших и пострадавших нет. Возгорание было локализовано, а через несколько минут ликвидировано.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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