В Хабаровске пожарные потушили возгорание в торговом центре

В подсобном помещении торгового центра на улице Пушкина в Хабаровске произошло задымление. Причиной стал загоревшийся электрокабель.

На место происшествия вызвали пожарных. Бороться с огнем прибыли 44 человека и 9 единиц техники. Тушение облегчалось тем, что торговый центр еще не открылся. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения из здания самостоятельно вышли 50 человек, работники и обслуживающий персонал.

Погибших и пострадавших нет. Возгорание было локализовано, а через несколько минут ликвидировано.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.