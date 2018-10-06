В Пензе тренера спортшколы обвинили в педофилии

В Пензе тренер детской спортивной школы стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Жертвами обвиняемого стали девять детей в возрасте десяти-одиннадцати лет.

Как сообщил Следственный комитет РФ по региону, ЧП произошло во время летних школьных каникул в одном из детских оздоровительных лагерей. Подозреваемый - тренер по плаванию – занимал должность воспитателя. В ночь на 14 августа 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей в возрасте от десяти до одиннадцати лет. Прежде потерпевшие школьники занимались плаванием в секции под его руководством.

По данным СК, годом раньше подозреваемый уже совершал подобные действия в отношении ребенка 2007 года рождения.

Тренеру предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В рамках расследования выяснилось, что обвиняемый и прежде употреблял спиртное, находясь на соревнованиях с детьми, однако эти факты остались незамеченными для его работодателя.