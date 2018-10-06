Новости

Началось строительство Южного участка Большой кольцевой линии метро 14:50
Пожилого экс-главу Евротоннеля столкнули на рельсы в метро 14:42
В СФ выразили уверенность в полной эффективности работы С-300 в Сирии 14:36
В Москве запустят новый вид общественного транспорта 14:20
Матвиенко: Путин может посетить Южную Корею в следующем году 14:09
Лукашенко: Труд педагога - один из самых важных и благородных 13:58
Джон Керри рассказал о людях, желающих нападения США на Иран 13:41
СМИ: В Солсбери пройдет концерт русской классической музыки 13:28
Видео: Что сейчас производят на легендарном заводе ЗАЗ 13:28
Видео: Картина Бэнкси за 1 млн евро самоуничтожилась после продажи 13:23
В центре Москвы совершено нападение на "скорую помощь" 12:56
В Петербурге пенсионер потерял квартиру, пока был в отъезде 12:53
Команда спецназначения МЧС РБ примет участие в учениях НАТО 12:48
СМИ: Украина на время учений закроет свои воды в Азовское море 12:40
По делу о ДТП под Тверью задержан директор компании-перевозчика 12:38
За "дакаровскую" Lada Niva никто не захотел платить 6,5 млн рублей 12:33
В Крыму учения Украины в Азовском море сравнили с играми в детсаду 12:24
Премьер Испании о смерти Монсеррат Кабалье: Ее голос всегда будет с нами 12:18
Синоптики: В Москве значительно потеплеет на следующей неделе 11:47
Косачев: Творчество Кабалье стало наследием всего человечества 11:28
Алина Загитова установила новый мировой рекорд в произвольной программе 11:25
"Забудьте шутки о русских Lada". Чем Vesta и Xray удивили британское СМИ 11:01
Столицу ДФО предложили перенести во Владивосток 10:30
На угрожавшего малолетним детям убийством уфимца завели уголовное дело 10:13
Новая Skoda Octavia RS получит гибридную версию 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
В "РГ" расскажут, как и что строить на садовых участках по новым правилам
В "РГ" расскажут, как и что строить на садовых участках по новым правилам
06.10.2018 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пенсионер потерял квартиру, пока был в отъезде

Текст: Ольга Штраус

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по заявлению пенсионера, который пожаловался, что потерял квартиру, пока был в отъезде.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области/ТАСС
По делу о ДТП под Тверью задержан директор компании-перевозчика

Расследование инцидента началось после того, как вернувшийся из длительной поездки собственник квартиры, пошел в жилкомсервис, чтобы узнать о своей задолженности по оплате коммунальных услуг.

Мужчина узнал, что принадлежащая ему четырехкомнатная квартира в июле текущего года от его имени была продана злоумышленниками, а впоследствии перепродана еще раз. Однако пенсионер никаких договоров и доверенностей на отчуждение своего жилья не подписывал, денежных средств от продажи не получал, а в день совершения сделки находился за пределами Российской Федерации.

Прокуратура района отправила материалы и результаты проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, которое затем возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение).

Также прокуратура района в интересах пенсионера предъявила в Кировский районный суд города исковое заявление о признании сделок о продаже квартиры ничтожными.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: В Солсбери пройдет концерт русской классической музыки
Видео: Макгрегор ударил Нурмагомедова на дуэли взглядов
Алина Загитова установила новый мировой рекорд в произвольной программе
Саудовская Аравия отказала на требование Трампа платить США
Синоптики: В Москве значительно потеплеет на следующей неделе