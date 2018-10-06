В Петербурге пенсионер потерял квартиру, пока был в отъезде

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по заявлению пенсионера, который пожаловался, что потерял квартиру, пока был в отъезде.

Расследование инцидента началось после того, как вернувшийся из длительной поездки собственник квартиры, пошел в жилкомсервис, чтобы узнать о своей задолженности по оплате коммунальных услуг.

Мужчина узнал, что принадлежащая ему четырехкомнатная квартира в июле текущего года от его имени была продана злоумышленниками, а впоследствии перепродана еще раз. Однако пенсионер никаких договоров и доверенностей на отчуждение своего жилья не подписывал, денежных средств от продажи не получал, а в день совершения сделки находился за пределами Российской Федерации.

Прокуратура района отправила материалы и результаты проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, которое затем возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение).

Также прокуратура района в интересах пенсионера предъявила в Кировский районный суд города исковое заявление о признании сделок о продаже квартиры ничтожными.