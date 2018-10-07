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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лобовая трагедия

По делу о гибели 13 человек в ДТП под Тверью задержан директор компании-перевозчика
Текст: Элина Труханова (Тверская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7687 (224)
В следственном управлении СК РФ по Тверской области "РГ" сообщили, что в компании изъята техническая документация, назначены судебные экспертизы.
Удар был такой силы, что передняя половина микроавтобуса превратилась в месиво. Фото: УМВД по Тверской области Удар был такой силы, что передняя половина микроавтобуса превратилась в месиво. Фото: УМВД по Тверской области
Удар был такой силы, что передняя половина микроавтобуса превратилась в месиво. Фото: УМВД по Тверской области

Страшная авария, унесшая жизни 13 человек, произошла на трассе Тверь - Ржев. Неподалеку от деревни Некрасово Калининского района лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. Удар был такой силы, что передняя половина микроавтобуса превратилась в месиво. На месте погибли 13 человек - пассажиры и водитель Ford Transit. Уцелел, но получил тяжелые травмы только один пассажир микроавтобуса - 19-летний студент Тверского технического университета. Его, а также 48-летнего водителя и 64-летнюю пассажирку автобуса ЛиАЗ доставили в тверскую больницу скорой медпомощи.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области/ТАСС
Момент аварии с 13 погибшими под Тверью попал на видео

По словам начальника управления ГО и ЧС города Ржева Александра Абраменкова, Ford Transit выполнял по заявке рейс Ржев - Старица - Тверь. В Ржеве не на автовокзале, а в "месте посадки" в его салон сели восемь человек, в Старице - еще пятеро. Среди пассажиров злополучной маршрутки были четыре ржевские медсестры, отправившиеся в областной центр сдавать зачеты для прохождения плановой аттестации... Рейсовый ЛиАЗ двигался от тверского автовокзала в Старицу и был почти пуст.

Почему водитель микроавтобуса выехал на встречку, предстоит выяснить следствию. Но уже известно, что непродуманного маневра по обгону впереди едущего авто он не выполнял. Видеорегистратор автомашины, следовавшей за иномаркой, зафиксировал, как микроавтобус сначала едет по разделительной полосе, из-за чего встречной легковушке даже пришлось вильнуть в сторону обочины, а потом полностью выезжает на полосу встречного движения и на скорости (у следствия есть основания полагать, что она превышала 100 километров в час) влетает в автобус. При этом его полоса была пуста, и движение микроавтобуса ничто не ограничивало. Все происходило на прямом участке сухой двухполосной дороги и в светлое время суток.

По факту смертельного ДТП возбуждены два уголовных дела. Следственный отдел УМВД по Тверской области расследует дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Региональное следственное управление СК России - об оказании компании "Трансавто", отправившей микроавтобус в заказной рейс, услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Родные виновника ДТП под Тверью рассказали, почему он мог спешить

Следователями СКР был задержан директор "Трансавто", ответственный за безопасность пассажирских перевозок. С ним проводились следственные действия, а вечером 7 октября он был отправлен под домашний арест.

По мнению областных властей, под видом заказных перевозок компания выполняла регулярные пассажирские рейсы.

О том, как такие маршрутки гоняли и гоняют по тверским дорогам, жители региона после трагедии рассказали в социальных сетях. "Я ездил на таких маршрутках пару лет Тверь - Кимры, частенько разговаривал с водителями, и большинство говорили, что по 1000 километров в день ездят туда-сюда и спят по четыре часа за копейки. О чем говорить-то тут?" - сообщил комментатор Алексей.

Под видом заказных перевозок транспортная компания выполняла регулярные пассажирские рейсы

6 и 7 октября в Ржеве и Старицком районе Тверской области был объявлен траур. Из резервного фонда губернатора родным погибших выплатят материальную помощь - 200 тысяч рублей каждой семье.

Пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. Кроме того, им полагаются выплаты от транспортной компании, где была застрахована гражданская ответственность владельца микроавтобуса Ford Transit. Также власти Ржева и Старицкого района взяли на себя расходы на похороны погибших.

Происшествия ЧП ДТП Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Крупное ДТП под Тверью
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