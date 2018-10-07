В Москве стритрейсеры напали на бойцов Росгвардии

В центре Москвы бойцы Росгвардии задержали вооруженных уличных гонщиков.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители заметили подозрительный автомобиль на улице Россолимо. Водитель Kia выписывал круги на проезжей части. На требования остановиться он не реагировал, сотрудникам вневедомственной охраны пришлось стрелять в воздух.

В итоге экипажи Росгвардии блокировали иномарку. Бойцы попытались задержать 30-летнего водителя, но из машины выскочила "группа поддержки". Двое пассажиров начали угрожать гвардейцам, один из них выхватил нож. Тем не менее, сотрудникам Росгвардии удалось задержать всех троих, а нож - изъять. Подозреваемых передали полиции.