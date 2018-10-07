В Хабаровске при пожаре в пятиэтажке эвакуировали сто человек

В ночь на 7 октября в пятиэтажном жилом доме по улице Панькова в Хабаровске произошел пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, возгорание возникло на первом этаже в комнате консьержа. Дом представляет собой бывшее малосемейное общежитие коридорного типа, поэтому дым быстро распространился по этажам.

Пожарные прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения сообщения.

- По лестничным маршам они вывели на улицу 70 человек, еще 30 жильцов верхних этажей покинули свои квартиры по приставным лестницам и с помощью пожарной автолестницы, - сообщили в МЧС.

В числе 100 эвакуированных 15 детей. Пострадавших нет.

В течение получаса пожарные локализовали и полностью ликвидировали огонь. Всего для ликвидации последствий пожара привлекалось 28 человек и 8 единиц техники.

Причины возгорания и виновных предстоит установить сотрудникам Государственного пожарного надзора МЧС России.