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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске при пожаре в пятиэтажке эвакуировали сто человек

Текст: Инесса Доценко

В ночь на 7 октября в пятиэтажном жилом доме по улице Панькова в Хабаровске произошел пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, возгорание возникло на первом этаже в комнате консьержа. Дом представляет собой бывшее малосемейное общежитие коридорного типа, поэтому дым быстро распространился по этажам.

В Хабаровске пожарные потушили возгорание в торговом центре

Пожарные прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения сообщения.

- По лестничным маршам они вывели на улицу 70 человек, еще 30 жильцов верхних этажей покинули свои квартиры по приставным лестницам и с помощью пожарной автолестницы, - сообщили в МЧС.

В числе 100 эвакуированных 15 детей. Пострадавших нет.

В течение получаса пожарные локализовали и полностью ликвидировали огонь. Всего для ликвидации последствий пожара привлекалось 28 человек и 8 единиц техники.

Причины возгорания и виновных предстоит установить сотрудникам Государственного пожарного надзора МЧС России.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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