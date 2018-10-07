Два дайвера пропали на заброшенном карьере в Кузбассе

Двое аквалангистов без вести пропали на затопленном карьере в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.

К заброшенному карьеру, который находится в четырех километрах от села Красное, две группы аквалангистов прибыли из Новосибирска. Накануне около пяти часов вечера по местному времени трое дайверов совершили погружение. А на поверхность спустя некоторое время выплыл лишь один.

Вторая группа в составе пяти человек попыталась помочь земляку в поисках пропавших товарищей. Но безрезультатно. И тогда было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

Полиция, следователи и сотрудники МЧС выехали на место. Доследственная проверка и поиски аквалангистов продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Ситуация осложняется тем, что глубина карьера, не предназначенного для погружений (дайверы ныряют на свой страх и риск), местами достигает семидесяти метров.