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07.10.2018 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два дайвера пропали на заброшенном карьере в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Двое аквалангистов без вести пропали на затопленном карьере в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.

К заброшенному карьеру, который находится в четырех километрах от села Красное, две группы аквалангистов прибыли из Новосибирска. Накануне около пяти часов вечера по местному времени трое дайверов совершили погружение. А на поверхность спустя некоторое время выплыл лишь один.

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Вторая группа в составе пяти человек попыталась помочь земляку в поисках пропавших товарищей. Но безрезультатно. И тогда было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

Полиция, следователи и сотрудники МЧС выехали на место. Доследственная проверка и поиски аквалангистов продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Ситуация осложняется тем, что глубина карьера, не предназначенного для погружений (дайверы ныряют на свой страх и риск), местами достигает семидесяти метров.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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