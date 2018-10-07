Обнаружены тела дайверов, утонувших в кузбасском карьере

Тела двух новосибирских аквалангистов, пропавших без вести на затопленном карьере в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, обнаружили сегодня спасатели.

В поисках дайверов, совершивших погружение в не разрешенном для этого месте, кроме сотрудников МЧС, участвовали спасатели-водолазы из Новосибирска. Тело одного из погибших уже поднято на поверхность.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ, предстоит судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти дайверов. Будет проверено и оборудование, с которым они опускались на дно карьера.

Две группы аквалангистов из Новосибирска прибыли на затопленный карьер глубиной до семидесяти метров в четырех километрах от села Красное, в субботу. И вчера же, около 17.00 трое из них совершили погружение. Выплыл через некоторое время лишь один. Самостоятельные поиски пропавших результата не дали, и товарищи аквалангистов обратились в правоохранительные органы.