Завершено следствие в отношении семи из двенадцати обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Тем временем на днях следователи обнародовали новые эпизоды противоправной деятельности некоторых фигурантов уголовного дела.

В получении взятки в особо крупном размере подозревают экс-руководителя областной инспекции Госстройнадзора Танзилю Комкову. По версии следствия, в марте 2014 года она получила от директора коммерческой организации за общее покровительство и попустительство по службе автомобиль Toyota Venza, а также комплект резины в придачу. Общая стоимость "презента" превышает полтора миллиона рублей.

Таким образом, к статье о злоупотреблении должностными полномочиями, инкриминируемой бывшей чиновнице (она не сделала ничего, чтобы прекратить эксплуатацию самовольно построенного объекта), добавилась еще одна. При этом Комкова, которую 31 марта задержали в Москве, вины не признает. Со следствием она не сотрудничает, давать показания отказалась.

С учетом двух открывшихся преступных эпизодов новое обвинение вскоре также предъявят экс-начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области Григорию Терентьеву.

- По данным предварительного следствия, в 2017 и 2018 годах он обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая на самом деле ему не полагалась, - уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Терентьев и бывший руководитель регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате, обжаловали решение суда о продлении срока содержания под стражей. Апелляции пока не рассмотрены. А жалобу руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, которого прокурор просил отпустить под домашний арест, суд отклонил. В СИЗО остается и двенадцатая обвиняемая по делу о пожаре, унесшем 25 марта 60 человеческих жизней, - бывшая заместитель Комковой Светлана Шенгерей. Не исключено, что список фигурантов станет еще больше.

В настоящее время семь обвиняемых уже знакомятся с материалами 230 томов уголовного дела

А семь обвиняемых, среди которых бывшие руководитель компании-собственника и управляющая компании - арендатора ТРЦ, уже знакомятся с материалами 230 томов уголовного дела. На недавней встрече в Кемерове с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным потерпевшие заявили: будут ходатайствовать, чтобы дело Юлии Богдановой, Надежды Судденок, Георгия Соболева, Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Антюшина и Сергея Генина рассматривал не районный суд, а вышестоящая инстанция. В свою очередь, Бастрыкин предложил потерпевшим помощь в подготовке гражданских исков о возмещении вреда (этим правом воспользовались далеко не все). А меры для обеспечения исков уже приняты: на имущество обвиняемых наложен арест.

Между тем

8 октября в Кемеровском областном суде должен решиться вопрос о продлении меры пресечения командиру пожарного подразделения Сергею Генину, обвиняемому в халатности при тушении огня и спасательной операции в торговом центре "Зимняя вишня". Ранее представитель Следственного комитета России ходатайствовал о дальнейшем содержании его под стражей.

Подготовил Юрий Гаврилов