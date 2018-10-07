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07.10.2018 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В омской колонии произошла массовая драка

Текст: Юлия Потапова

Прокуратура выясняет причины массовой драки в омской исправительной колонии №6 строгого режима.

Инцидент в колонии для мужчин, впервые осужденных за тяжкие преступления, произошел накануне вечером.

Фото: depositphotos.com
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- Группа отрицательно настроенных заключенных попыталась склонить к неповиновениям заключенных, настроенных положительно, - сообщили "РГ" в пресс-службе УФСИН России по Омской области. - Завязалась драка, в которой участвовало несколько десятков человек. Личный состав учреждения был поднят по тревоге, и массовые волнения удалось погасить. Конфликт урегулировали без применения физической силы и спецсредств. Ввод спецподразделений на территорию также не потребовался. Всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.

Сейчас обстановка в исправительном учреждении стабильная, ситуация находится под контролем. Руководство колонии вместе с сотрудниками прокуратуры еще при проведении переговоров с осужденными разъяснило им меры ответственности за совершение противоправных действий. Представители прокуратуры продолжают начатую в исправительном учреждении проверку.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Бунты в колониях
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