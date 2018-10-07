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07.10.2018 22:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отжался - упал

В Шахтах студент умер после того, как педагог заставил его отжиматься из-за опоздания
Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск №7687 (224)
В городе Шахты Ростовской области в одном из колледжей разыгралась трагедия: прямо во время занятий умер первокурсник. Проверяется информация, что парень опоздал на урок, а преподаватель в наказание заставил его десять раз отжаться. Тот подчинился, а после сел за парту и потерял сознание.

Прибывшие медики, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, лишь констатировали смерть молодого человека. Незадолго до этого он отпраздновал 18-летие. Что стало причиной его смерти и есть ли связь между действиями педагога с последующим страшным финалом? В образовательном учреждении от комментариев пока отказываются. В свою очередь следователи начали проверку. "Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области/ТАСС
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Следователи пока не подтверждают, но и не опровергают, действительно ли педагог заставил опоздавшего студента отжаться. "Все подробности произошедшего будут обнародованы только после окончания следственных действий и проведения экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Трагедия, разыгравшаяся в колледже, потрясла студентов и их родителей. Ребята вспоминают парня как улыбчивого веселого человека, который никогда не жаловался на здоровье и мечтал когда-нибудь открыть свое кафе. "Он таким крепким казался, был добрым, и трудно поверить, что его больше нет", - пишут в соцсетях студенты. Комментарий оставила и мама одной из одногруппниц парня: "Дети были в шоке, плакали, рассказывали, как кричала мама мальчика, примчавшаяся в колледж. Теперь им нужна помощь психологов".

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