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08.10.2018 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москвич три дня пил с трупом друга

Текст: Сергей Бабкин

В Москве задержан мужчина, который три дня выпивал в квартире с погибшим другом.

Под Москвой парень зарезал девушку, чтобы она не ушла к другому

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, преступление было совершено в квартире одного из домов на Большой Переяславской улице. Во время застолья с алкоголем хозяин поссорился со своим гостем и избил его ногами. Потерпевший умер, а владелец жилья продолжил выпивать. Через три дня погибшего нашла жена подозреваемого.

Против мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. На допросе москвич во всем признался. Скоро суд изберет ему меру пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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