Новости

Пять человек пострадали в результате взрыва на заводе в Канаде 02:10
Медведев одобрил проект соглашения о представительстве Минобороны в ЦАР 01:51
Дмитрий Медведев озвучил первостепенные задачи правительства 01:47
ФК "Краснодар" прокомментировал драку с участием Павла Мамаева 00:27
В Москве грудной ребенок утонул в ванне 08.10.2018
Первый канал поставил в сетку сериал о дочери Сталина 08.10.2018
"Зенит" считает вопиющим избиение Кокориным посетителя кафе 08.10.2018
Министр спорта РФ: Видимо, Кокорин и Мамаев больше не сыграют за сборную 08.10.2018
Потребление газа в странах Евросоюза будет расти 08.10.2018
В Ленобласти иномарка протаранила гужевую повозку 08.10.2018
Новый седан Hyundai Lafesta запущен в серийное производство 08.10.2018
Жена Павла Мамаева: Мне стыдно за мужа 08.10.2018
Глава Еврокомиссии передразнил танец Терезы Мэй 08.10.2018
Объявлены все номинанты на "Золотой мяч" 08.10.2018
Число погибших в аварии под Кингисеппом возросло до двух 08.10.2018
Турецкие бизнесмены захотели работать в Крыму 08.10.2018
Собянин одобрил смягчение визового режима для иностранцев 08.10.2018
Глава NASA заявил о желании сотрудничества с РФ по лунной программе 08.10.2018
Из-за сбоя оказались доступны данные пользователей Google+ 08.10.2018
"Град"-коротышку представили на Украине 08.10.2018
Появились новые кадры со съемок "Однажды в Голливуде" 08.10.2018
СМИ: Россия отправила в Сирию три дивизиона С-300 08.10.2018
Кирилл Клейменов опять станет ведущим программы "Время" 08.10.2018
РФ отказалась признавать данные США о сокращении стратегических вооружений 08.10.2018
Без фото: Сергей Шнуров полностью вычистил свой Instagram 08.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре сообщили о появлении первых сугробов
В Гидрометцентре сообщили о появлении первых сугробов
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
В "РГ" расскажут, как и что строить на садовых участках по новым правилам
В "РГ" расскажут, как и что строить на садовых участках по новым правилам
08.10.2018 23:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хованское побоище

Прокурор назвал сроки для участников драки на кладбище
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск №7688 (225)
Гособвинитель в Мосгорсуде 8 октября назвала сроки наказания, которые, по мнению прокуратуры, заслуживают участники массовой драки на Хованском кладбище.

Выступая в прениях сторон, прокурор Галина Тарасова заявила, что считает доказанной вину большинства подсудимых. 13 лет колонии строгого режима прокурор попросила для бывшего начальника отделения ритуального обслуживания N 3 "Ритуал" Юрия Чабуева за организацию беспорядков.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Суд признал законным решение о продлении домашнего ареста Серебренникову

Еще 15 подсудимым прокурор попросила назначить наказание в виде реального лишения свободы - от 4 до 12 лет колонии общего и строгого режима, в зависимости от тяжести предъявленного обвинения.

В зависимости от роли каждого фигурантов дела обвиняют в организации массовых беспорядков, участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, а также превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным столичной полиции, в массовом побоище участвовало около 200 человек. Как итог - три человека погибли и более 30 получили ранения. Полиция возбудила дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Параллельно Следственный комитет России расследовал дело по более тяжким статьям - об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, драка со стрельбой произошла из-за попытки руководства кладбища силой вытеснить трудовых мигрантов, которые отказались отдавать администрации часть дохода.

Следователи установили, что массовые беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища организовали Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников. При этом ни Чабуев, ни Бочарников своей вины не признают. Как сообщалось, один из участников беспорядков, Сергей Ульихин, признал вину и дал показания на других участников беспорядков. Еще один обвиняемый Владимир Колесников признал вину частично.

На Урале организаторы нелегальной свалки получили тюремный срок

В середине декабря прошлого года пять фигурантов дела о беспорядках Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима. При этом Щербинский суд отягчающих обстоятельств не установил и согласился с позицией прокурора, которая в прениях сторон отказалась от обвинения по нескольким статьям и просила смягчить квалификацию обвинения по статье "Хулиганство".

В августе этого года Мосгорсуд признал приговор пятерым уроженцам Таджикистана законным и освободил их из-под стражи. Согласно новому закону, вступившему в силу в июле, им зачли день нахождения в СИЗО за полтора дня колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Массовая драка на Хованском кладбище
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Патриарх Кирилл заявил об опасности церковного раскола на Украине‍
Нобелевскую премию по экономике вручили Нордхаусу и Ромеру из США
По факту драки с участием Кокорина и Мамаева возбуждено дело
МИД РФ вручил ноту послу Нидерландов
Названы города России с самой высокой и низкой зарплатой