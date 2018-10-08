Гособвинитель в Мосгорсуде 8 октября назвала сроки наказания, которые, по мнению прокуратуры, заслуживают участники массовой драки на Хованском кладбище.

Выступая в прениях сторон, прокурор Галина Тарасова заявила, что считает доказанной вину большинства подсудимых. 13 лет колонии строгого режима прокурор попросила для бывшего начальника отделения ритуального обслуживания N 3 "Ритуал" Юрия Чабуева за организацию беспорядков.

Еще 15 подсудимым прокурор попросила назначить наказание в виде реального лишения свободы - от 4 до 12 лет колонии общего и строгого режима, в зависимости от тяжести предъявленного обвинения.

В зависимости от роли каждого фигурантов дела обвиняют в организации массовых беспорядков, участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, а также превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным столичной полиции, в массовом побоище участвовало около 200 человек. Как итог - три человека погибли и более 30 получили ранения. Полиция возбудила дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Параллельно Следственный комитет России расследовал дело по более тяжким статьям - об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, драка со стрельбой произошла из-за попытки руководства кладбища силой вытеснить трудовых мигрантов, которые отказались отдавать администрации часть дохода.

Следователи установили, что массовые беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища организовали Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников. При этом ни Чабуев, ни Бочарников своей вины не признают. Как сообщалось, один из участников беспорядков, Сергей Ульихин, признал вину и дал показания на других участников беспорядков. Еще один обвиняемый Владимир Колесников признал вину частично.

В середине декабря прошлого года пять фигурантов дела о беспорядках Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима. При этом Щербинский суд отягчающих обстоятельств не установил и согласился с позицией прокурора, которая в прениях сторон отказалась от обвинения по нескольким статьям и просила смягчить квалификацию обвинения по статье "Хулиганство".

В августе этого года Мосгорсуд признал приговор пятерым уроженцам Таджикистана законным и освободил их из-под стражи. Согласно новому закону, вступившему в силу в июле, им зачли день нахождения в СИЗО за полтора дня колонии общего режима.