Росавиация выяснит причины столкновения самолетов в Жуковском

Росавиация занимается расследованием обстоятельств столкновения двух самолетов в аэропорту "Жуковский".

Самолет авиакомпании "Пегас", на борту которого находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний".

Как пояснили "РГ" в ведомстве, столкновение квалифицировано как инцидент. Расследованием его обстоятельств и причин уже занимается центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации.