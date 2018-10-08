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08.10.2018 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росавиация выяснит причины столкновения самолетов в Жуковском

Текст: Татьяна Шадрина
Росавиация занимается расследованием обстоятельств столкновения двух самолетов в аэропорту "Жуковский".
Фото: СК РФ
СК начал расследование после столкновения самолетов в Жуковском

Самолет авиакомпании "Пегас", на борту которого находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний".

Как пояснили "РГ" в ведомстве, столкновение квалифицировано как инцидент. Расследованием его обстоятельств и причин уже занимается центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Жуковский Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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