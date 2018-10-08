Росавиация выяснит причины столкновения самолетов в Жуковском

Росавиация занимается расследованием обстоятельств столкновения двух самолетов в аэропорту "Жуковский".
Самолет авиакомпании "Пегас", на борту которого находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний".
Как пояснили "РГ" в ведомстве, столкновение квалифицировано как инцидент. Расследованием его обстоятельств и причин уже занимается центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации.
В столичном аэропорту «Жуковский» самолёт авиакомпании «Пегас», на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления Airbus А321 «Уральских авиалиний».— Следственный комитет (@sledcom_rf) 8 октября 2018 г.
Следователи выясняют причины происшествия pic.twitter.com/Ye3qT7FSH9