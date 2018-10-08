В Москве столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Жуковский столкнулись два самолета. Московская транспортная прокуратура уже начала проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на стоянке самолетов. Экипаж воздушного судна компании "Икар" при рулении задел стоявший лайнер "Уральских авиалиний". По одним данным, у уральского самолета разбился левый подкрылок и аэронавигационный фонарь. По другим - из строя вышла правая половина руля высоты.
Специалисты продолжают собирать информацию о происшествии.
В столичном аэропорту «Жуковский» самолёт авиакомпании «Пегас», на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку крылом повредил заднюю часть рулевого управления Airbus А321 «Уральских авиалиний».— Следственный комитет (@sledcom_rf) 8 октября 2018 г.
Следователи выясняют причины происшествия pic.twitter.com/Ye3qT7FSH9