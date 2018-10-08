В Москве столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Жуковский столкнулись два самолета. Московская транспортная прокуратура уже начала проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на стоянке самолетов. Экипаж воздушного судна компании "Икар" при рулении задел стоявший лайнер "Уральских авиалиний". По одним данным, у уральского самолета разбился левый подкрылок и аэронавигационный фонарь. По другим - из строя вышла правая половина руля высоты.

Специалисты продолжают собирать информацию о происшествии.