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08.10.2018 05:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У берегов Приморья спасены несколько рыбаков из КНДР

Текст: Ольга Журман

В Японском море у берегов Приморского края экипаж теплохода "DS MARMADURA" спас трех рыбаков из КНДР с потерпевшей бедствие шхуны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

Координационно-спасательный центр во Владивостоке получил сообщение от капитана теплохода "DS MARMADURA" (порт приписки Сент-Джонс, флаг Антигуа и Барбуды) об обнаружении полузатопленной рыболовной шхуны и спасении трех человек. Это произошло в 160 милях к юго-востоку от приморского порта Находка.

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Спасенные рыбаки были переданы на другое рыболовное судно Северной Кореи. Но спустя некоторое время экипаж "DS MARMADURA" обнаружил еще одну опрокинутую рыболовную шхуну и находившихся на ней трех северо-корейских рыбаков. Пока они находятся на борту спасшего их судна.

Теплоход продолжает следовать из южнокорейского порта Пусан на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском спасенные рыбаки будут передадут властям.

Генконсульство КНДР во Владивостоке проинформировано о ситуации.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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