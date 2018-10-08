У берегов Приморья спасены несколько рыбаков из КНДР

В Японском море у берегов Приморского края экипаж теплохода "DS MARMADURA" спас трех рыбаков из КНДР с потерпевшей бедствие шхуны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

Координационно-спасательный центр во Владивостоке получил сообщение от капитана теплохода "DS MARMADURA" (порт приписки Сент-Джонс, флаг Антигуа и Барбуды) об обнаружении полузатопленной рыболовной шхуны и спасении трех человек. Это произошло в 160 милях к юго-востоку от приморского порта Находка.

Спасенные рыбаки были переданы на другое рыболовное судно Северной Кореи. Но спустя некоторое время экипаж "DS MARMADURA" обнаружил еще одну опрокинутую рыболовную шхуну и находившихся на ней трех северо-корейских рыбаков. Пока они находятся на борту спасшего их судна.

Теплоход продолжает следовать из южнокорейского порта Пусан на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском спасенные рыбаки будут передадут властям.

Генконсульство КНДР во Владивостоке проинформировано о ситуации.