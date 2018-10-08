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08.10.2018 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми число жертв взрыва на пороховом заводе выросло до трех

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Число погибших в результате взрыва на Пермском пороховом заводе достигло, по последним данным, трех человек.

Один из рабочих погиб на месте, двое других были госпитализированы, но спасти их не удалось.

Фото: Юрий Лашов/ РИА Новости
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Как сообщили в СУ СК России по региону, следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливаются причины взрыва. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.

По факту гибели трех сотрудников предприятия СК возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".      

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