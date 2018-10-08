В Саратове возбудили дело из-за голодавших полицейских лошадей

В Саратове расследуется дело о хищении средств, которые предназначались для ухода за полицейскими лошадьми.

Как сообщили в областном управлении СК, уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества, совершенного в крупном размере.

По версии следствия, предприниматель, который должен был обеспечивать уход за служебными лошадьми по госконтракту, не выполнял эти работы "в полном объеме". В тоже время через командира кавалерийского взвода полка ППС УМВД РФ по Саратову он представлял в бухгалтерию полиции с июня по декабрь прошлого года недостоверные акты выполненных работ. В результате было похищено 270 тысяч рублей.

Как уже рассказывала "РГ", в социальных сетях были опубликованы фотографии исхудавших животных, содержавшихся в ведомственных полицейских конюшнях в Саратове и Балашове. Это вызвало большое возмущение саратовцев. В свою очередь, полицейские объясняли, что животные исхудали после перенесенного гриппа. Два коня, один из них был передан в ветеринарную клинику, в настоящее время погибли.