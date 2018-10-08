На Алтае педагога музыкальной школы уволили за спаивание учеников

В Республике Алтай по требованию прокуратуры уволили концертмейстера детской музыкальной школы в Горно-Алтайске, который вместе с учениками употреблял алкоголь.

- Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Горно-Алтайска признала работника детской музыкальной школы №1 виновным в административном правонарушении - вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, - пояснили "РГ" в республиканской прокуратуре. - Было установлено, что концертмейстер уговорил четырех несовершеннолетних воспитанников школы составить ему компанию в распитии спиртных напитков. В результате у двух подростков ухудшилось состояние здоровья и им потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, по представлению прокурора города Горно-Алтайска руководство музыкальной школы расторгло трудовые отношения с концертмейстером, спаивавшим учеников.