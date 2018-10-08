В Кузбассе братья угнали машину, чтобы увидеть море

В Кемеровской области будут судить 18-летнего жителя Прокопьевска, вместе с несовершеннолетним братом угнавшего автомобиль. На машине они планировали добраться до моря.

По версии следствия, в мае текущего года братья договорились угнать автомобиль, чтобы поехать на море в Краснодарский край. Не исключено, что подростки вдохновились фильмом "Достучаться до небес", но увидеть море им так и не удалось.

На угнанном отечественном авто они добрались до Новосибирска, где были остановлены сотрудниками ГИБДД. Впрочем, улучив момент, братья скрылись от полицейских и автостопом доехали до города Ленинска-Кузнецкого.

Злоумышленники воспользовались подходящим моментом и скрылись от сотрудников полиции, а затем автостопом добрались до города Ленинска-Кузнецкого. Там, чтобы быстрее уехать домой, они угнали еще один автомобиль и доехали на нем до Прокопьевска, а затем спрятали транспортное средство на пустыре. Угонщиков задержали, но младшему, 16-летнему брату, вновь удалось сбежать.

- В настоящее время он объявлен в федеральный розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Старшему брату за угон авто, совершенный группой лиц по предварительному сговору, грозит до пяти лет лишения свободы.