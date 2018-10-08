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08.10.2018 17:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе братья угнали машину, чтобы увидеть море

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В Кемеровской области будут судить 18-летнего жителя Прокопьевска, вместе с несовершеннолетним братом угнавшего автомобиль. На машине они планировали добраться до моря.

Кузбасские полицейские вычислили угонщика по комментарию в соцсети

По версии следствия, в мае текущего года братья договорились угнать автомобиль, чтобы поехать на море в Краснодарский край. Не исключено, что подростки вдохновились фильмом "Достучаться до небес", но увидеть море им так и не удалось.

На угнанном отечественном авто они добрались до Новосибирска, где были остановлены сотрудниками ГИБДД. Впрочем, улучив момент, братья скрылись от полицейских и автостопом доехали до города Ленинска-Кузнецкого.

Злоумышленники воспользовались подходящим моментом и скрылись от сотрудников полиции, а затем автостопом добрались до города Ленинска-Кузнецкого. Там, чтобы быстрее уехать домой, они угнали еще один автомобиль и доехали на нем до Прокопьевска, а затем спрятали транспортное средство на пустыре. Угонщиков задержали, но младшему, 16-летнему брату, вновь удалось сбежать.

- В настоящее время он объявлен в федеральный розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Старшему брату за угон авто, совершенный группой лиц по предварительному сговору, грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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